Giudice, Eccellenza: i provvedimenti in vista del turno infrasettimanale, squalificati i tecnici Monteforte e Notaristefano

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 2/ 5/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 ATHLETIC CLUB ALBARO Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
NOTARSTEFANO VITTORIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MONTEFORTE LUCA (LIGORNA 1922)
CALCIATORI
ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
RANASINGHE SAMUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
MORETTI FABIO (CAIRESE)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
FERRARA LEONARDO (FINALE)
AMMONIZIONE (II INFR)
BRIGNONE FRANCESCO (ALBENGA 1928)
GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)
TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)
BALLA ERALD (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)
COCITO FRANCESCO (ALBENGA 1928)
PIANA MATTEO (CAIRESE)
DEBENEDETTI ALESSANDRO (FINALE)
ILLIANO DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)
LESSONA ERIK (RIVASAMBA H.C.A.)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
CARUSO GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
CIRILLO ELIA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)