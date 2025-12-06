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Calcio | 06 dicembre 2025, 19:16

Calcio, Prima Categoria A. Seccafen riprende la Virtus Sanremese: il Cengio ferma sul 2-2 la capolista

Calcio, Prima Categoria A. Seccafen riprende la Virtus Sanremese: il Cengio ferma sul 2-2 la capolista

Il Cengio è riuscito a buttare il cuore oltre l'ostacolo durante l'anticipo del girone A di Prima Categoria. La squadra di mister Chiarlone era chiamata ad una grande prestazione per riuscire a impensierire la capolista Virtus Sanremese e i granata non hanno deluso.

Nonostante il doppio vantaggio dei granata, a firma Alvarez e Burdisso, i valbormidesi non hanno mollato, trovando con la doppietta di Seccafen le reti del 2-2 definitivo.

Il giocatore del Cengio sale al quarto posto nella classifica cannonieri del girone, con sette reti all'attivo.

Redazione

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