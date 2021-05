Palestra fai da te? Ecco cosa ti serve per cominciare

Hai deciso di togliere i chili di troppo accumulati durante l’anno di lockdown e vuoi tornare in forma in vista dell’estate? Hai deciso di iniziare ad allenarti da casa e cerchi qualche buon consiglio per farlo nel migliore dei modi? Sicuramente se hai già cercato informazioni online avrai trovato tantissime guide per cui noi qui oggi ci limiteremo a darti tre buoni consigli che tutti avrebbero voluto ascoltare prima di cominciare ad allenarsi da casa. Presta attenzione perché sono meno scontati di quel che potrebbe sembrare!

I giusti attrezzi

Cosa intendiamo dire con i giusti attrezzi? Semplicemente intendiamo dire che ad ogni fisicità corrisponde un tipo di allenamento ideale. Se devi perdere molto grasso dovrai agire in modo nettamente diverso da chi, invece, deve potenziare i muscoli per contrastare l’eccessiva perdita di massa muscolare dopo un repentino dimagrimento.

Quindi il suggerimento è quello di fare mente locale considerando anche lo spazio di cui disponi in casa e l’eventuale crisi diplomatica con il vicino del piano di sotto per poi passare agli acquisti. Se cerchi un buon punto di riferimento potresti dare uno sguardo su www.attrezzidapalestra.net . Come vedremo nelle righe che seguono la scelta dei giusti attrezzi va di pari passo con un piano di allenamento mirato.

Un piano d'azione mirato

Se sai già quali attrezzi da palestra acquistare significa che hai in mente un piano d’azione e che hai chiarito già quali sono gli obiettivi di allenamento che intendi raggiungere. Se non lo hai fatto, invece, ti suggeriamo vivamente di farlo e di evitare di procedere a casaccio, senza seguire alcuna logica.

Perché ti diciamo questo? Perché dopo i primi allenamenti in cui ti sentirai motivato e entusiasta non vedrai alcun risultato, iniziando a perdere interesse. Di conseguenza i tuoi attrezzi da palestra giaceranno per sempre li nella tua stanza, trasformandosi in curiosi appoggia panni.

Considera anche che ogni corpo è diverso per cui certi movimenti e certi sforzi muscolari sono anche da confrontare con la tua salute, con i tuoi obiettivi e con il tuo stile di vita. Tutto questo, ovviamente, deve essere integrato ad una sana alimentazione che deve essere rigorosamente equilibrata ma mirata.

Misurare le performance

Per capire se gli allenamenti hanno efficacia e, soprattutto, per notare i miglioramenti, occorre sempre misurare le tue performance e rispettare i tempi del tuo corpo. Come si fa? Basterà un semplice cardiofrequenzimetro ed un cronometro. Il primo serve a misurare la tua frequenza cardiaca, soprattutto se stai allenando la tua respirazione e lavori con gli allenamenti cardio. Il cronometro, invece, ti aiuta a integrare i tempi di allenamento con quelli di riposo che devono essere rigorosamente rispettati.

Inoltre le performance andrebbero misurate anche tramite i cambiamenti del corpo quindi ti suggeriamo di fotografare il tuo corpo indossando gli stessi indumenti. Ti sarà utile anche prendere le tue misure corporee per verificare come variano in base agli allenamenti e i cambiamenti di peso. Per cui un metro ed una bilancia completeranno il set di accessori con cui creerai la tua palestra domestica.