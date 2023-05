Calcio, Albenga. Il presidente Marinelli. "Sconteremo la squalifica l'anno prossimo, Riva aperto e con il pubblico contro l'Imperia"

Subito dopo la sentenza del Giudice Sportivo, è arrivata la precisazione della società Albenga in merito alla squalifica dell'Annibale Riva, dopo i fatti avvenuti ad Arenzano.

"Sconteremo la squalifica del campo nella prossima stagione - ha spiegato Marinelli - conto l'Imperia l'Annibale Riva sarà regolarmente aperto".

L'occasione sarà la migliore per il pubblico ingauno per celebrare i propri beniamini, autori di una stagione irripetibile, culminata dopo 33 anni con il ritorno in Serie D.

Nei dilettanti vi è infatti la possibilità di scontare la squalifica del campo non in maniera immediata, per non sfavorire le società impegnate nella ricerca di un campo alternativo.