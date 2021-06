Calcio, Finale - Cairese. Alle 16:00 l'atto decisivo per conquistare la Finale. Saviozzi e Fabbri verso la panchina

Il "Generale caldo" sta dispiegando le proprie truppe già da qualche ora, in attesa che Finale e Cairese giungano nel primo pomeriggio al "Felice Borel".

Un po' come nell'operazione Barbarossa il fattore climatico (seppur al contrario) rischia di diventare determinante nelle sorti del confronto odierno tra le squadre di Buttu e Benzi, arrivate ormai a 90 minuti dalla finalissima che varrà la promozione in Serie D.

Su entrambi i fronti si dovrebbe registrare un'assenza pesante, con Alex Fabbri e Francesco Saviozzi usciti doloranti dal match del "Brin". A sostituirli dovrebbero essere rispettivamente Rocca e Basso, senza contraccolpi tattici sul 3-4-1-2 e sul 4-3-1-2 disegnati dai rispettivi tecnici. Gli ospiti dovranno fare a meno di Tona squalificato, mentre i padroni di casa ritroveranno Pare in difesa.

Alla Cairese basterà non perdere per passare il turno, ma anche la sconfitta potrà permettere ai valbormidesi l'approdo in finale a patto di realizzare almeno rete e di venire sconfitti con un gol di scarto.

Il Finale, invece, si garantirà i supplementari vincendo 1-0, oppure dovrà superare i gialloblu con almeno due reti di scarto.

Livescore e webcronaca su Svpsort.it dalle 16:00.

Le probabili formazioni.

Finale (3-4-1-2): Porta, Pare, Maiano, De Benedetti, Caligaris, Ponzo, Galli, Le. Ferrara, Odasso, Rocca, Faedo.

Cairese (4-3-1-2): Moraglio, L. Moretti, Prato, Boveri, F. Moretti, Facello, Piana, Bablyuk, Pastorino, Basso, Alessi.