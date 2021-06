Calcio. Vado, ultimissime cartucce a disposizione per evitare l'Eccellenza: al "Chittolina" arriva il Legnano, ipotesi tridente per i rossoblù

La situazione è alquanto delicata, ma la matematica tiene ancora ampiamente in vita le speranze salvezza del Vado.

I rossoblu, ultimi in classifica a -1 dal Fossano e a -2 dal Borgosesia, si giocano il tutto per tutto in questa bollente settimana di inizio estate, pronta a mandare in scena le ultime tre giornate del girone A di Serie D: Legnano, Lavagnese e Arconatese gli ostacoli resta sul cammino della squadra di Luca Tarabotto, che aprirà questo mini ciclo finale nel pomeriggio odierno, ricevendo al "Chittolina" proprio i lombardi ancora in piena corsa per un piazzamento playoff.

Ipotesi 4-2-3-1 per i lilla, mentre tra le file rossoblu è probabile il ritorno alla difesa a quattro, con Taddei al posto dell'infortunato Tissone al fianco di Strumbo. Nuova chance per Gulli in cabina di regia (dopo la grande prova di Borgosesia con tanto di gol), mentre in attacco dovrebbero agire Saccà, D'Antoni e Sbarbati, per un mix di corsa e qualità in grado di poter creare qualche occasione da gol in più rispetto alle ultime due uscite con Chieri e Casale.

Fischio d'inizio alle ore 16.00, webcronaca live su Svsport.it