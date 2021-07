Sofball: il cuore spinge lo Star Cairo, battuto il Sanremo nel derby

E' stata una domenica da incorniciare per le ragazze dello Star Cairo, capaci di aggiudicarsi il sentitissimo derby contro il Sanremo.

In gara 1 Annalisa Poppa schiera in pedana Laura Acierno e affida la regia alla veterana Manuela Papa, la partenza è tutta in salita per lo Star che si trova in svantaggio alla prima ripresa per 3 a 0, ma l’attacco cairese risponde bene con le valide di Manuela Papa, Giorgia Fratini e Chiara Bertoli.

L’attacco sanremese è però agguerrito come sempre e nonostante l’ottima prova della Acierno in pedana e di tutta la difesa in generale, lo Star Cairo rimane sotto di tre punti fino al settimo inning, ma questa volta le ragazze non mollano anzi ci credono più che mai! La rimonta inizia con le valide di Emelda Kopaci e Alssandra Lazzari, poi un lungo doppio di Giorgia Fratini porta a casa i due punti del pareggio, situazione di parità e corridore in terza, zero out, qui la Poppa azzarda e chiama il segnale di “squeeze” , Chiara Bertoli alla battuta smorza la pallina e Manuela Papa vola a casa per il punto della vittoria!

Gioia e commozione per la giocata impeccabile e per la rimonta finale, vittoria che riempie il cuore e alza il morale. Con questa positività parte Gara 2 – Una splendida Alessandra Lazzari in pedana, rilevata al 4 inning da un'altrettanto grintosa Emelda Kopaci, controllano senza problemi le mazze ingaune, mentre l’attacco cairese, sempre trascinato dalla Lazzari (tre valide su tre turni in questa partita) colpisce con regolarità i lanci avversari, partita mai in discussione, che si chiude al quinto inning per 11 a 4. Ottima la prestazione difensiva di tutta la squadra in generale, che dimostra un notevole miglioramento rispetto all'inizio del campionato, grandi soddisfazioni per i tecnici Poppa Annalisa e Marchiori Diego, due vittorie importanti per la classifica e per il morale.

Prossimo appuntamento domenica 11 Luglio contro il Castellamonte sul diamante di Cairo Montenotte.