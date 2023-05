Pallanuoto. Via ai playoff e playout. Trieste e Brescia di misura su Posillipo e Ortigia

Hanno preso il via le semifinali playoff del massimo campionato italiano di pallanuoto.

Per quanto concerne la poule scudetto, gara uno senza storia tra Pro Recco e Telimar, con i genovesi vincenti per 18-9 nella piscina amica. Più equilibrata la sfida in Lombardia tra Brescia e Ortigia, con i padroni di casa a prevalere con una sola rete di scarto (9-8).