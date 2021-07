Albenga, Pam inaugura il nuovo punto vendita il 15 luglio

Apre e inaugura giovedì 15 luglio in pieno centro il nuovo punto vendita Pam, che sarà gestito da Arimondo Srl, gruppo ligure annoverato tra le 150 aziende storiche in Italia, che da 230 anni si impegna a portare sulle tavole il “buono, fresco e locale”.

Il nuovo punto vendita Pam, aperto 7 giorni su 7 con orario 8,30-20, dal lunedì al sabato, e 9-13 / 16-20 la domenica, si sviluppa su 600 metri quadri di superficie in Via Mazzini, angolo Via De Amicis, e conta 27 addetti, formati secondo lo standard aziendale, che punta in modo particolare sulle competenze a la gentilezza.

Il Gruppo Pam, azienda italiana con esperienza consolidata nel settore della grande distribuzione organizzata, apre quindi ad Albenga con l’intento di portare anche sul territorio ingauno il "Più a meno”, con l’impegno concreto e quotidiano di garantire ai clienti prezzi sempre competitivi e prodotti e servizi di prima qualità.

Arimondo Srl gestisce nel savonese e nell’imperiese oltre 30 punti vendita, operando quotidianamente con un alto livello di qualità e grande attenzione nei confronti delle produzioni del territorio e delle eccellenze enogastronomiche liguri.

Oltre alle linee a marchio Pam Panorama e i comuni marchi commerciali nei diversi settori, lo store Pam avrà un’area dedicata a frutta e verdura, con le pregiate produzioni locali e nazionali, il reparto salumi e formaggi, con vasta gamma di referenze DOP e IGP, la gastronomia e rosticceria, con prelibati primi piatti, contorni di verdure, gustosi secondi e polli allo spiedo cotti in negozio tutti i giorni, la pescheria, con proposte di pescato locale e della filiera dei pescherecci Pam, e ospiterà la macelleria Tallone, con la sua selezione di carni di alta qualità, da anni partner del gruppo Arimondo.

Sarà presente anche l’area forno e pasticceria firmata Arimondo, garanzia di eccellenza sul territorio, con una ricca varietà di pane fresco, focacce, pizze, piccola pasticceria, biscotti, tra cui il famoso ‘Biscotto di Pontedassio’, premiato dal Gambero Rosso, e torte, con servizio al banco, oltre al pratico servizio self-service.

Un negozio moderno e comodo, grazie anche all’ampio parcheggio riservato con 30 posti e 2 colonnine di ricarica per auto elettriche, con grande attenzione per la convenienza e il risparmio.

Grandissimo spazio, infatti, per continue offerte e promozioni su vaste selezioni di prodotti contrassegnati da specifici cartellini. Inoltre, i prodotti con il prezzo più basso per ogni categoria merceologica verranno differenziati con i cartellini ‘Spendi Meno’, mentre con l’etichetta ‘Ribassato’ saranno invece distinte le referenze che hanno subito una diminuzione di prezzo.

“Riuscire ad avviare un nuovo supermercato in un contesto storico così particolare, a seguito della pandemia – commenta Roberto Arimondo, amministratore delegato di Arimondo Srl - è per noi una sfida che abbiamo colto con l’energia che ci contraddistingue, certi di creare, anche in questo caso, una “nuova famiglia” e di dare il nostro contributo per fare del bene al territorio, dando allo stesso tempo opportunità di lavoro e garanzia di qualità eccellente al miglior prezzo ai clienti che fanno la spesa con attenzione”.

Presso il punto vendita Pam di Albenga verranno rispettate tutte le normative per il contenimento del Covid19. L’attenzione alla sicurezza è infatti una priorità e sarà garantita da efficaci protezioni in plexiglass in tutti i banchi freschi e alle casse, erogatori di gel disinfettante per i clienti, oltre a cicliche operazioni di sanificazione effettuate da ditte specializzate. Obbligatorio l’ingresso con mascherina.