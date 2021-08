Analizzare luci e ombre contro una squadra qualitativamente e fisicamente superiore con la Sanremese, non è facile, ma Mario Pisano ha provato a porre la tara sulla differenza tra le due formazioni, scese in campo mercoledì sera al "De Vincenzi" per il "Trofeo Città di Pietra Ligure".

Un 5-1 che ha posto la luce soprattutto sul duplice volto dei biancocelesti, pronti a dare il meglio di sì ogni qual volta hanno proposto gioco in maniera organica.