Calcio, Prima Categoria. La Carcarese punta la Carlin's Boys: "Vietato sottovalutare la partita. Proviamo a fare un campionato di vertice"

Terza giornata per il campionato di Prima Categoria, la Carcarese, a punteggio pieno dopo le prime uscite, sarà ospite della Carlin’s Boys, squadra ancora a secco di punti. Una sfida importante per i biancorossi, come conferma anche il centrocampista Simone Alò:

“Le prime due giornate sono andate nel migliore dei modi, ovviamente il nostro obiettivo è scendere in campo per vincere ogni domenica. Siamo un bel gruppo, sano e giovane, ci alleniamo sempre al 100% e domenica sappiamo che sarà un’altra battaglia perché nessuno ci regaleranno nulla. Non conosco bene gli avversari, ma giocare a Sanremo è sempre difficile, non dobbiamo sbagliare l’approccio alla sfida per poter portare a casa i tre punti.”

Tra le candidate alla vittoria finale c’è anche la squadra valbormidese: “Quest’anno il livello è alto, bisogna essere onesti, ci sono molte squadre attrezzate. Il nostro obiettivo è fare un campionato di vertice, questo non è semplice perché con poche partite a disposizione sei costretto a sbagliare molto poco. Devo dire che l’Aurora affrontata in Coppa mi ha fatto un’ottima impressione e sarà una squadra ostica, sono un gruppo affiatato e che si conosce bene. Le squadre come Pontelungo e Andora non le conosciamo, ma a livello di nomi e esperienza della categoria saranno anche loro protagoniste fino alla fine sicuramente.”