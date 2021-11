Calcio. Il Ligorna batte l'Imperia e ritrova il sapore del successo. Monteforte: "Un grazie alla società, ha sempre creduto in noi"

Ritorna alla vittoria il Ligorna di Mister Monteforte, capace di superare in casa l’Imperia di mister Ascoli nel derby ligure di Serie D. Una sfida che ha visto fin dai primi minuti i Biancoblù padroni del campo. All’11’ è Bacigalupo a sbloccare la sfida sfruttando una deviazione della barriera sul calcio di punizione di Donaggio. L’Imperia risponde con il terzo tempo di Mara su calcio d’angolo, ma al 34’ è nuovamente il Ligorna a passare in vantaggio con l’inserimento di Brunozzi su assist dalla destra di Calcagno. Nel secondo tempo ancora i padroni di casa in controllo, con Gomes che sfiora il raddoppio tra il 53’ e il 54’. Tre punti meritati e importanti per la classifica.

Queste le parole con cui Mister Monteforte ha commentato i tre punti di oggi: «Tre punti importantissimi. Venivamo da un periodo di discrete prestazioni. Oggi abbiamo messo tutto: abbiamo messo qualità di gioco, temperamento, profondità, cose che ci erano mancate.

L'unica pecca di questa partita è non avere concretizzato abbastanza perché credo meritassimo di più. Il calcio è fatto così, noi abbiamo avuto questa difficoltà a concretizzare ma devo dire che gli attaccanti hanno lavorato tantissimo e benissimo. Ci è mancato qualche goal in più per una giornata importantissima e un po' più serena. Invece abbiamo lottato fino al 95' contro una squadra che ha dei giocatori che possono spostare veramente la partita. Sono veramente felice per i ragazzi, per l'ambiente e per la società, che ci ha fatto vivere questa situazione in maniera tranquilla. Tante cose belle e positive». Questo il suo commento sul periodo: «Abbiamo vissuto un periodo in cui c'è stata qualche buona prestazione senza aver raccolto punti. Hanno creduto in noi in società. Noi crediamo veramente che questa squadra possa levarci delle soddisfazioni.

Era solo un periodo di tempo in cui dovevamo crescere per tanti motivi: siamo una squadra nuova, giovane, qualche giocatore veniva da inattività, alcuni hanno avuto infortuni. Adesso stiamo arrivano alla condizione migliore. Spero che sia un buon inizio a cominciare da domenica contro il Bra. Se no una partita ogni tanto non serve. Vogliamo fare dei punti e dimostrare la qualità di quello che facciamo. Oggi ci siamo riusciti».

Queste invece le parole di Andrea Bacigalupo, al suo primo goal stagionale quest’oggi: «Sicuramente c'è un’atmosfera di gioia e felicità. L'abbiamo voluta e l'abbiamo strappata con le unghie all'avversario. Fin dal primo minuto volevamo prenderci questa partita dopo questa serie di match che non erano andati bene dal punto di vista del risultato, non da quello della prestazione. Oggi siamo stati cattivi fin dall'inizio per raggiungere questo obiettivo che è un punto di partenza per una nuova stagione». Una rete, quella di oggi, con una dedica speciale: «La dedica è per la mia fidanzata, che adesso è lontana ma è sempre qui con il cuore insieme a me. Ovviamente anche alla mia famiglia. Era un po' che mancava ed è una sensazione bellissima. Sono molto felice».

SERIE D LIGORNA vs IMPERIA 2-1 (2-1)

LIGORNA: Aztori, Calcagno (78' Placido), Scannapieco, Botta, Bacigalupo (62' Silvestri), Gomes (66' Cirrincione), Brunozzi (66' Alberto), Brusacà, Donaggio, Garbarino A., Raja. Allenatore: Monteforte. A disposizione: Prisco, Placido, Cirrincione, Alberto, Garbarino L., De Martini, Salvini, Casanova.

IMPERIA: Caruso, Fazio, Carletti, Montanari (85' Canovi), Mara, Petti, Foti, Giglio, Cappelluzzo (46' Demontis), Coppola, Cassata (66' Minsso). Allenatore: Ascoli. A disposizione: Bova, Comiotto, Canovi, Fabbri, Kacellari, Fatnassi, Bacherotti.

RETI: 12' Bacigalupo, 24' Mara, 34' Brunozzi.

ARBITRO: Teghille di Collegno