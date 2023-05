Tennis. TC Finale, doppia vittoria importante delle due squadre

IL TC Finale vince due partite importanti sia nel campionato di B2 maschile che in quello di B2 femminile e si avvicina all’obiettivo salvezza.

La squadra di B2 maschile dei capitani Lorenzo Apostolico e Edoardo Bargetto supera Sinalunga Siena 6/0 grazie alle ottime prove di Biagio Gramaticopolo, Lorenzo Pellegrino, Edoardo Brustia ed Alessandro Critelli che non perdono neppure un singolare: Gramaticopolo batte Aalfatti 62 26 63, Critelli supera Stecchi 61 75, Pellegrino domina Mangiavacchi 60 61 ed Edoardo Brustia vince 63 al terzo con Mencarelli. Arrivano poi due comodi successi in doppio per le coppie Gramaticopolo Pellegrino e Brustia Critelli ad arrotondare il risultato.

La formazione di B2 femminile era attesa sulla carta da un incontro molto impegnativo contro il Quanta Village Milano. E' arrivato un netto successo 4/0 che catapulta a sorpresa le ragazze del capitano Paolo Baglietto in testa al loro girone; carlotta Vivaldi si conferma leader di una squadra composta solo da ragazze cresciute nel vivaio finalese, e supera la forte Jevtovic 75 75; ottime prove anche per Ludovica Penna, vincitrice sulla Fontana 60 64 e Rebecca Bonello, che supera la giovane Gatti 61 75. Bonello e vivaldi si impongono poi anche in doppio su Gatti jevtovic.

Ora le formazioni di via LungoSciusa sono attese il 2 giugno alle ore 10 da due impegni proibitivi; i maschi giocheranno in casa contro il favorito del girone, il Park tennis Firenze, mentre le femmine sono attese dalla trasferta in Toscana al c.t.