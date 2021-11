Calcio, Prima Categoria. Un successo che dà morale per il Quiliano&Valeggia, Lorenzo Carocci: "Grande equilibrio, ma possiamo far bene"

Torna al successo il Quiliano&Valleggia, i biancorossi battono in casa il Pro Pontedecimo e salgono a quota 7 punti. Un risultato che riporta morale negli ambienti quilianesi, come conferma il giovane Lorenzo Carocci, rientrato dopo la breve esperienza con la maglia della Cairese, autore di una doppietta:

“Abbiamo messo fin da subito la sfida sui binari giusti, tenendo il controllo del gioco e della partita. Ovviamente sono contento per la doppietta, anche se sono più felice per la vittoria della squadra, era molto importante per noi in questo momento. C’è comunque da migliorare ancora molto, sia a livello individuale che di squadra, ma sappiamo di avere grandi margini per questo.”

Tante squadre appaiate dopo sei turni, sintomo di un campionato molto equilibrato: “Anche se ho giocato solamente due partite di campionato a Quiliano, vista la piccola parentesi con la Cairese, ho notato un grande equilibrio, tutte le sfide sono difficili e ogni domenica possono arrivare delle sorprese. Penso comunque che nel complesso possiamo fare molto bene, nonostante la non bellissima partenza.”