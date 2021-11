Messaggio del presidente della Sanremese al Comune: "Dateci una mano per riaprire la tribuna coperta!" (Video)

La bella vittoria di ieri della Sanremese, in casa contro la favorita per la promozione in Serie C, il Novara, ha galvanizzato tifosi, squadra e dirigenza. Al termine del match il presidente della società matuziana, Alessandro Masu, è tornato sull’importanza dei supporters e dell’appoggio fattivo del Comune.

Da tempo, infatti, la tribuna coperta dello stadio ‘Comunale’ è inagibile per i noti problemi strutturali. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane e, da palazzo Bellevue è stato confermato che è più vicina la riapertura. Lo stadio, al momento, è aperto fino a un massimo di 1.250 spettatori contemporaneamente, in gradinata Nord, quella scoperta lato monte (800 posti), e la curva del settore ospiti (450 posti). Una capienza ovviamente ridotta, proprio per l’inagibilità della tribuna storica dell’impianto, posta sul lato mare.

Il presidente Masu lo ha detto chiaramente ieri: “La nostra ambizione è fare meglio dello scorso anno, ovvero vincere il campionato e andare in Serie C. Ma non dimentichiamo che ci sono squadre come Novara, Varese, Derthona e Casale, che hanno blasone e pubblico, una parte importante del calcio. Quello che invidio, ad esempio al Novara, è avere uno stadio importante con il pubblico che è il vero dodicesimo uomo in campo. E’ un messaggio sibillino all’amministrazione ed è la prima volta che lo faccio pubblicamente. Mi auguro che, con la vittoria sul Novara, tutta Sanremo e in particolare l’Amministrazione comunale ci diano una mano per i lavori in tribuna perché la squadra ne ha bisogno”.

Il solaio di copertura della tribuna, lo ricordiamo, versa da tempo in condizioni precarie tali da aver causato, per ovvie ragioni di sicurezza, l’inagibilità attuale e temporanea della tribuna sottostante (se non per una piccola porzione utilizzabile relativamente al solo soppalco per la stampa dove possono essere ospitati fino a 8 addetti ai lavori durante le partite.

La causa maggiore della situazione di precarietà è imputabile alle carenze del sistema di impermeabilizzazione, particolarmente degradato. Questo, infatti, ha portato le strutture a impregnarsi di umidità fino a far staccare gli intonaci. Anche la facciata esterna dello stadio appare degradata, soprattutto dal punto di vista del decoro architettonico. Sono presenti intonaci scrostati, numerosi serramenti in legno sprovvisti dei relativi vetri, i mancorrenti e le ringhiere delle scale interne sono realizzati con altezze piuttosto basse, venendo meno ai necessari criteri di sicurezza di altezza minima.

Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche. I lavori sono stati inseriti nel programma triennale delle opere e verranno svolti nel 2022 anche se al momento non è presente la copertura finanziaria, pari a 450mila euro.