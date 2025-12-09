Calcio, Pietra Ligure. Il Grande Torino in scena al Teatro Moretti, appuntamento giovedì sera

Giovedì 11 dicembre, alle ore 21:00, al Teatro Moretti di Pietra Ligure, arriva lo spettacolo “Il Grande Torino” di Gianfelice Facchetti e Marco Bonetto, con Gianfelice Facchetti e le musiche degli Slide Pistons, (Raffaele Kohler, Luciano Macchia, Francesco Moglia).
L’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure e realizzato con la collaborazione dell’ASD Pietra Ligure”, racconta emozioni, sogni e dolori legati alla squadra di calcio del “Grande Torino” che perì nella tragedia aerea di Superga del 4 maggio 1949.
Dopo “Eravamo quasi in cielo” e la “Tribù del calcio”, Gianfelice Facchetti chiude la propria trilogia dedicata allo sport più popolare del mondo, con un racconto teatrale che arriva dopo un podcast realizzato pochi mesi fa per Raiplaysound.
Biglietti al costo di 10€, in prevendita su www.ciaotickets.com