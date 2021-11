Cinque vittorie in sei partite dall'arrivo di Gabriele Eretta e Giovanni Monaco. Un caso? Per i due ex giocatori del Savona probabilmente sì, ma al netto della loro modestia il loro contributo è stato basilare per regalare fiducia e tranquillità al giovane organico di mister Biolzi.

Proprio Monaco, pronto a raccogliere le redini in mediana, ha sottolineato dopo il 5-1 al Camporosso, il buon livello della rosa biancoblu e il sostegno reciproco dentro e fuori dallo spogliatoio.