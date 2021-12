I nomi di Mariano Rudi e di Marco Campelli sono stati tra i più chiacchierati nel corso delle ultime ore all'interno delle dinamiche dell'Albenga.

Per il difensore centrale è ormai fatta per il passaggio alla Massese, squadra guidata da Rino Lavezzini, mentre è stato trovato l'accordo per la permanenza al Riva della mezz'ala Marco Campelli.