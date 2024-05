Imperia calcio, voci su un passaggio di mano: almeno due le ipotesi in campo. Possibile un ritorno di Del Gratta

Per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi, tuttavia in città si rincorrono ormai da qualche settimana, voci di trattative in corso per un passaggio di mano dell’Imperia calcio, fresca vincitrice del campionato di Eccellenza.

Il blasonato club del capoluogo dopo la promozione in serie D nell'anno del Centenario potrebbe vedere molto presto nuovi ingressi. La situazione di stallo sembra essere, appunto, legata al risultato sportivo ottenuto sul campo (neutro) di Andora per l’indisponibilità del Nino Ciccione durata ben oltre le previsioni, con l’attuale compagine societaria, la triade composta dal presidente Fabrizio Gramondo e dai dirigenti Daniele Ciccione e Fabio Ramoino sicuramente pronta a proseguire in caso di permanenza nel campionato regionale e orientata, invece, ad un disimpegno in caso di serie D, l'anticamera del professionismo.

Ora, invece, si starebbe discutendo di un avvicendamento, parziale o totale, con un’accelerazione degli eventi improvvisa, dettata dalla necessità di programmare la nuova stagione.

Per ora le bocche in Regione Perine, sede sociale presso il centro sportivo "Salvo" dei Piani che si auspica sia anch'essa temporanea come il campo di Andora, rimangono cucite e c’è stata anche qualche smentita, come accade normalmente in questi casi.

Si sta parlando, infatti, di un affare che ancora non è stato ufficializzato e, dunque occorre la massima prudenza. A prendere le redini della società potrebbe essere una vecchia conoscenza, ovvero l’imprenditore matuziano Marco Del Gratta che aveva già militato in società un paio di stagioni fa prima di approdare a Sestri Levante.

Ora che l’impegno biennale con i corsari è terminato Del Gratta potrebbe riaffacciarsi nel capoluogo, ma con pieni poteri sul mercato e gestione della prima squadra.

Ai nerazzurri sarebbe stato accostato anche il nome di Antonio Gozzi l’imprenditore chiavarese, presidente del gruppo Duferco, della Virtus Entella militante in Lega Pro dopo anni in B e di Federacciai, qualche settimana fa in lizza per diventare numero 1 di Confindustria.

La pista che porta a Gozzi sarebbe confermata da un invito a cena in un noto locale sul porto di Oneglia al manager da parte del sindaco Claudio Scajola. Secondo i soliti ben informati, tra una portata e l’altra di pesce, gli argomenti sul tavolo sarebbero stati, tra gli altri, il coinvolgimento dell’attuale presidente di Duferco in un’operazione che riguarda la città (il porto turistico?) con un possibile coinvolgimento nell’ambiente calcistico.

Ma la strada che porta a Gozzi sembra davvero essere quella più complicata se non altro per i suoi impegni con l’Entella. Staremo a vedere. Insomma, incontri ce ne sono già stati e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità importanti.