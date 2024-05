Calcio, Prima Categoria. Plodio, salvezza vicina dopo una stagione complicata. Broglio: "Abbiamo il destino nelle nostre mani"

Il Plodio si avvicina alla salvezza e alla permanenza nel campionato di Prima Categoria, dopo il 2-0 alla Virtus Sanremo nell'andata del playout, che può valere come uno scudetto per la compagine savonese.

Ad analizzare la situazione i casa biancoblu è il Dirigente Stefano Broglio: "A questo punto ci crediamo e siamo consapevoli di essere a 90 minuti dal traguardo. Per la prima volta abbiamo il destino nelle nostre mani e non vogliamo farci sfuggire l'occasione di raggiungere un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava insperato".

Una stagione complicata quella del Plodio come conferma il dirigente: "Tanti fattori hanno indirizzato la stagione in una certa maniera, scelte societarie sbagliate, qualche infortunio di troppo e a Dicembre dopo il cambio allenatore tanti giocatori ,per noi importanti, hanno deciso di abbandonare non credendo nella salvezza... fortunatamente il lavoro di Mister Testa ci ha portato a giocarci le nostre carte fino alla fine ..merito a lui e a tutti i ragazzi che non ci hanno abbandonato e a quelli che a dicembre hanno deciso di sposare la nostra causa".

Broglio guarda anche al futuro: "Sperando di mantenere la categoria, sicuramente dobbiamo sederci a un tavolo e cercare di programmare al meglio la stagione successiva. Ora però vogliamo essere concentrati sulla gara di domenica conta solo quello. Da Lunedì inizieremo a pensare al futuro".