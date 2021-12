Natale in famiglia per i Pirates Savona con il Xmas Bowl

Grande festa in famiglia per i Pirates che chiudono l’anno solare festeggiando con le squadre junior del flag football. Sabato 18 si sono ritrovati al Pirates Field di Luceto le formazioni juniores del flag footbal Under 13 e 15 per celebrare il XII Xmas Bowl, evento che chiude , come da tradizione, l ‘anno solare della franchigia neroblu. La squadra under 13 dei Pirates 1984 si e’ confrontata con i pari eta’della societa Bears provenienti da Alessandria con capo allenatore Fausto Norato, ai quali va il nostro ringraziamento per aver accettato l’invito . Una serie di sfide all’ultimo touchdown che ha visto tutti i ragazzi impegnati e concentrati . Prova piu’ impegnativa per gli Under 15 Pirates che hanno accettato la sfida di una squadra misteriosa , un Ghost team. Grande sorpresa quando dietro le mascherine sono apparsi i volti di alcuni giocatori senior dei Pirates, che avevano anche in squadra un centro di eccezione, il capo allenatore Alfredo Giuso Delalba. Ma i ragazzini terribili non si sono persi d’animo ed alla fine hanno trionfato vincendo ben 2 partite su 3. Agli ordini dei capi allenatori Davide Leoni per U13 e Giorgio Bianchini per la U15, coadiuvati dalla dirigente Susie Bandelli, sono scesi in campo : U15 Matteo Craviotto, Filippo Acatte, Andrea Bellini,Lorenzo Ferragamo, Simone Massa, Federico Capelli, Gabriele Pizzonia, Gabriele Cimatti, Tommaso Bianchini ; U13 Filippo Giusto, Edoardo Agostoni, Alex Strazzulli, Lorenzo Brazzino, Noah Del pero, Nicolo’ Sgroi Bandelli, Jacopo Sgroi Bandelli . Alla fine della giornata tutti i presenti tra genitori , staff e giocatori , grazie alla presenza del Dolphin’s pub di Albissola Marina, nuovo sponsor del settore flag, sono stati rifocillati con gustosi hotdog e patatine fritte . I Pirates 1984 si fermano fino al 11 Gennaio 2022, data di ripresa degli allenamenti.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi ed alle vostre famiglie un Sereno e Felice Santo Natale ed un 2022 ricco di soddisfazioni e gioia.