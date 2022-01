Circolare emanata: tutta l'attività giovanile di carattere regionale (e non solo) si ferma fino al 30 gennaio, proseguono gli allenamenti

Era attesa in queste ore l'emanazione della circolare dedicata alla sospensione dell'attività giovanile di carattere regionale. Puntuale, ecco il dispositivo firmato dal presidente Vito Tisci.

"Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, in condivisione con il Presidente Federale,

dispone la sospensione fino al 30 gennaio 2022 delle seguenti attività:

a) Campionati e Tornei agonistici di Settore Giovanile e Scolastico a carattere Regionale, Provinciale e territoriale la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali e alle delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare di recupero programmate;

b) Tornei e attività di base la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali e alle delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti;

c) Campionati Nazionali Femminili Under 17 e Under 15;

d) Tornei Nazionali Giovanili U13 Pro e U14 Pro;

e) Attività organizzate direttamente dai Coordinamenti Regionali SGS: Raduni di Selezioni Territoriali U15 Femminili, attività presso i Centri Federali Territoriali (CFT), attività presso le Aree di Sviluppo Territoriale (AST), incontri di formazione e informazione in presenza, manifestazioni ed eventi pubblici.;

f) Tornei organizzati da Società (ivi compresi i Tornei già autorizzati o in fase di autorizzazione);

g) Gare amichevoli di Settore Giovanile e Scolastico organizzate da Società;

h) Raduni di Selezione organizzati da Società preventivamente autorizzate;

i) Open Day organizzati da Società.





Si conferma inoltre che le attività di allenamento dei tesserati presso le Società di appartenenza sono consentite nel rispetto dei decreti governativi e dei protocolli vigenti.

Tutte le attività di supporto e di formazione alle società direttamente svolte dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso le proprie strutture centrali e periferiche continueranno nel periodo suindicato in modalità da remoto tramite l’utilizzo delle piattaforme digitali dedicate".