Calciomercato. Il Ligorna blinda la porta con l'ex Savona Gianmarco Fiory

Nato a Capri e cresciuto nelle giovanili della Juventus, Fiory è reduce dall’esperienza al Bari in Serie C, conclusasi in estate. Nella sua carriera ha vestito casacche importanti come quelle di Pavia, Juve Stabia, Lumezzane, Gozzano, Arzanese, Casale e Bari, nonché quella del Savona nella nostra Liguria. Per lui la bellezza di 109 presenze tra Lega Pro, Serie C e Coppa Italia Serie C, nonché 25 in Serie D.