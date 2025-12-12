Pallacanestro Alassio. Dal recap settimanale arrivano ottimi riscontri per il settore maschile e femminile

Copertina per l'Under 17 Gold ma tante buone partite per le squadre sia maschili che femminili, ecco nel dettaglio come è andata la settimana gialloblù:

SERIE C FEMMINILE: Trasferta a Pegli dove, dopo un primo quarto in difficoltà, la squadra gioca bene nei due tempi centrali prima di calare nell'ultimo periodo.

PEGLI 73 - PONENTE 41





UNDER 19: Partita casalinga difficile e complicata ma vinta nonostante le assenze contro una buona squadra avversaria. Bene tutti i convocati ed esordio nella categoria per i 2010 Indra e Gabri.

ABC ALASSIO 79 - PEGLI 74







UNDER 17 GOLD: Ottimo successo a Casarza con Valpetronio in una partita dove i ponentini iniziano bene, calano nel terzo quarto ma resistono mentalmente incrementando il punteggio nell'ultimo periodo.

VALPETRONIO 64 - PONENTE 79





UNDER 17 FEMMINILE: Pur dovendo far fronte a diverse assenze le gialloblù riescono a condurre in porto una partita ben più difficile di quel che non dica il risultato finale che penalizza troppo le genovesi. "Complimenti alle nostre ragazze che pur con tanti alti e bassi sono riuscite a vinvere una partita non facile".

PONENTE 70 - SCAT 48





UNDER 15 REGIONALE: Sconfitta contro la tattica squadra del Maremola dove i 2012 ponentini giocano a sprazzi e riescono a trovare risposte da tutti nonostante il passivo.

MAREMOLA 104 - PONENTE 60





UNDER 14 REGIONALE: Vittoria a Loano dove i ragazzi ponentini giocano una gran bella partita i primi 2 quarti prima di subire la prevedibile reazione loanese che li mette in difficoltà: "Dobbiamno trovare continuità per tutti i 40 minuti e bisogna ripartire dai primi 20 minuti"

LOANO 60 - ABC ALASSIO 74





UNDER 14 FEMMINILE: "Gran bel successo a Loano dove iniziamo molle e timorose ma dopo l'intervallo lungo cambiamo faccia e vinciamo una partita difficile."

LOANO 41 - PONENTE 53





ESORDIENTI 2014: Prime due gare del campionato dedicato ai 2014 con due vittorie, ad Andora e con Le Torri, in partite dove i gialloblù giocano a fasi alterne: "C'è tanto da migliorare ma le basi sono molto buone"

ANDORA 6 - ALASSIO 10

ALASSIO 9 - LE TORRI 7





MINIBASKET: Due partite per gli Aquilotti-Gazzelle 2015-16 che giocano ad Alassio con Cairo e vanno in trasferta a Vado con diverse assenze. Partita anche per gli Scoiattoli-Libellule del 2017-18 che giocano sempre a Vado.

"In entrambe le categorie partite nel giusto spirito minibasket e con buoni miglioramenti"