Calciomercato. Thomas Basso ritrova mister Cattardico, nuova energia per il centrocampo dell'Albissole

Bel colpo per l'Albissole, pronta a rinforzare la propria mediana con Thomas Basso.

La duttilità del giocatore in arrivo dalla San Francesco Loano potrà però garantire a mister Cattardico (con cui ha conquistato all'Ellena la promozione in Eccellenza) l'utilizzo di Basso in più ruoli. La società ceramista ha confermato inoltre le partenze di Romano, Iadanza e Malinverni

L'annuncio:

"Nella finestra di mercato dicembrina , salutano il gruppo Gabriele Romano , Francesco Iadanza e Giorgio Malinverni .

In entrata dopo le ultime tre Stagioni alla S.F.Loano , che ringraziamo per il buon esito dell'operazione, diamo il Benvenuto a Thomas Basso classe 2001 Centrocampista che entra tra le fila dei Ceramisti".