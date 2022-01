Il pagellone di Promozione. Celle Riviera, sono numeri impietosi quelli delle Civette

CELLE RIVIERA 4.

C'è poco da dire sulla prima parte di stagione delle Civette.

Due punti raccolti in 14 partite, sette gol fatti e 40 subiti: bastano i numeri per descrivere i contorni di un girone di andata disastroso.

Tante le difficoltà, all'interno e all'esterno del rettangolo di gioco, come hanno confermato anche alcuni giocatori passati ad altre società.

L'augurio è che la stagione possa chiudersi in maniera dignitosa con mister Capurro in panchina (dopo le dimissioni di Massimiliano Ghione) in attesa della probabile fusione con il Varazze di cui si è discusso nelle ultime settimane.