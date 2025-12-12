Calciomercato. La Nolese non si ferma, presi Kazazi e Oliveri

La nota biancorossa:

La Polisportiva Nolese, archiviato con soddisfazione l’importante passaggio al girone di semifinale di Coppa Liguria, torna a concentrarsi sul campionato e lo fa mettendo a segno due interessanti colpi di mercato nel reparto offensivo.

Allo Speranza arriva, con la formula del prestito temporaneo, l’attaccante classe 2006 Adem Kazazi, reduce dalla vittoria del campionato di Seconda Categoria 2023/24 con la maglia del Pietra Under 23. In questa stagione Kazazi si è reso protagonista di un ottimo avvio di campionato con lo Speranza, prima di una fase finale leggermente in calo.



Dal Finale approda invece alla Nolese l’attaccante mancino Matteo Oliveri, classe 2005. Negli ultimi anni Oliveri ha raggiunto per due volte la finale regionale con la Juniores giallorossoblu. Nell’ultima stagione disputata (23/24) ha messo a segno 11 reti, molte delle quali di pregevole fattura, confermandosi come profilo di grande qualità e prospettiva. In quella precedente, invece, ha realizzato 12 gol sotto la guida di mister Pietro Saccone, ritrovato ora in biancorosso