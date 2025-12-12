Calcio, Prima Categoria A. I fischietti designati per la 12° giornata nei gironi A e B

GIRONE A
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
ALTARESE 1929 – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
ANDORA 1966 – CENGIO
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
DEGO CALCIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
GOLFO DIANESE 1923 – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
ONEGLIA CALCIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)
OSPEDALETTI CALCIO – CISANO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – CAMPOROSSO
Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – VELOCE 1910
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
BOLZANETESE VIRTUS – VOLTRI 87
Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia)
CAMPESE F.B.C. – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
DINAMO SANTIAGO – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)
MULTEDO 1930 – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
OLIMPIC 1971 – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
PEGLIESE – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Michele Bonino (Chiavari)
RABONA VIA DELL’ACCIAIO – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)