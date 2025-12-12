 / Calcio

Calcio | 12 dicembre 2025, 18:10

Calcio, Prima Categoria A. I fischietti designati per la 12° giornata nei gironi A e B

Dinapoli diigerà Olimpic - Virtus Don Bosco

Dinapoli diigerà Olimpic - Virtus Don Bosco

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – BORDIGHERA SANT'AMPELIO

Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
 

ALTARESE 1929 – QUILIANOVALLEGGIA

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
 

ANDORA 1966 – CENGIO

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
 

DEGO CALCIO – VENTIMIGLIA CALCIO

Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
 

GOLFO DIANESE 1923 – VIRTUS SANREMESE CALCIO

Arbitro: Andrea Martino (Savona)
 

ONEGLIA CALCIO – BORGHETTO S.S. 1968

Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)
 

OSPEDALETTI CALCIO – CISANO

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – CAMPOROSSO

Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)

GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – VELOCE 1910

Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
 

BOLZANETESE VIRTUS – VOLTRI 87

Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia)
 

CAMPESE F.B.C. – SPERANZA 1912 F.C.

Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
 

DINAMO SANTIAGO – VALSECCA SPORT FUN

Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)
 

MULTEDO 1930 – ROSSIGLIONESE

Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
 

OLIMPIC 1971 – VIRTUS DON BOSCO

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
 

PEGLIESE – SCIARBO COGO CALCIO ASD

Arbitro: Michele Bonino (Chiavari)
 

RABONA VIA DELL’ACCIAIO – OLD BOYS RENSEN

Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium