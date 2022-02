Calcio, Seconda Categoria. Riparte con otto reti la San Francesco Loano, Rossignolo: "Volevamo partire forte. Il nostro destino è nelle nostro mani"

Se serviva una volta di più dimostrare la forza del gruppo, l’8 a 0 rifilato allo Yepp Albenga da parte della San Francesco Loano ne è l’ennesima conferma. I rossoblù ripartono col piede giusto dopo la lunga sosta, con una prova più che convincente. Tra i marcatori c’è anche Franco Rossignolo, autore di una doppietta, che è raggiante per il ritorno in campo:

“Tornare a giocare è stata una vera liberazione, dopo la lunga sosta, in cui si vociferava anche di un possibile stop definitivo, ci voleva proprio. Sapevamo che la ripartenza sarebbe stata una grande incognita, il mister ci aveva chiesto di partire subito forte e noi abbiamo seguito le sue indicazioni incanalando fin da subito la sfida. Fondamentali ripartire con i tre punti, specialmente per il morale del gruppo.”

Sarà una sfida fino all’ultimo, con tante pretendenti al titolo: “Priamar e Spotornese sono due belle squadre, ben allenate e messe in campo. Poi c’è il Borgio Verezzi, squadra davvero ostica, ma il destino è nelle nostre mani, siamo consapevoli della nostra forza e del nostro obiettivi. Da qui alla fine ci aspettano otto finale, non sono concessi passi falsi perché si pagano a caro prezzo, sappiamo di essere una bella squadra ma non bastano le parole, bisogno dimostrarlo sul campo ogni domenica.”