Pallavolo femminile. Carcare si inceppa, festeggia il Quiliano (FOTO)

Dopo il filotto di vittorie, anche su campi difficili e contro formazioni importanti, le giovani biancorosse sono incappate in una giornata no e sul parquet di Quiliano hanno ceduto l'intera posta alle padrone di casa. Artefice assoluta della vittoria è stata la Rossi che in serata di grazia, ha messo giù palloni su palloni, mettendo in evidente difficoltà sia la ricezione che il muro valbormidese. Partono forti le quilianesi, mentre le biancorosse sembrano intimorite e a disagio nella piccola palestra di Valeggia, ci vuole un time out urlato da parte del coach Fazio per rimettere in carreggiata le valbormidesi che in rimonta vanno a prendersi il primo a 19. Un fuoco di paglia perchè alla ripresa, sale in cattedra la Rossi che sempre servita dalle compagna diventa l'arma in più del Quiliano, senza che le carcaresi trovassero le contromisure efficaci per contenerla, finisce 25 a 14. Nuovamente in partita nel terzo, dove le biancorosse ritrovano vivacità prima di venire nuovamente assorbite e superate 25 a 22. Nel quarto l'inerzia della partita non cambia e le quilianesi si aggiudicano a 18 e partita. Nessun dramma in casa Carcare, le ragazze stanno disputando una stagione ben oltre le aspettative e non sarà certo una serata storta ad abbattere le sempre agguerrite e brave ragazze biancorosse.