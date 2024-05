Calcio. Il Mallare fa sua la finale playoff, il fotoracconto di Bruno Oliveri

L'atteso derby valligiano fra il Mallare e il Pallare è stato vinto dai Lupi mallaresi. Il Mallare domina il primo tempo sciupando diverse occasioni e trovando il meritato vantaggio con De Luca che di testa su calcio d'angolo trafigge l'estremo difensore del Pallare sul primo palo. Gli ospiti costretti a vincere , provano nella ripresa una timida reazione, ma ai più sono apparsi rassegnati e privi della verve necessaria per ribaltare il risultato. Il foltissimo pubblico che ha gremito la gradinata dell'Achille Agosto ha comunque assistito ad una bella partita corretta in campo e sugli spalti. Ottima la direzione dell'albitro. La gara, senza sussulti, termina dopo sei minuti di recupero, dando di fatto il via ai festeggiamenti con tanto di fuochi d'artificio e una pacifica invasione del campo da parte degli ultras locali. Grande la gioia dei dirigenti e giocatori rossoblu per la splendida cavalcata, che dovrebbe consentire ai lupi il ritorno in prima categoria, assieme al Dego che già lo ha fatto vincendo il campionato.