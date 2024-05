Tanti verdetti in questa infinita giornata per il tabellone di Prima Categoria.

Le sentenze odierne hanno sorriso all'Albissole che, battendo 4-3 il Cella, si è guadagnata l'accesso alla finalissima regionale.

Giornata amare per il Plodio che, perdendo 4-0 in casa della Virtus Sanremo, retrocede in Seconda Categoria.

Nel tabellone dei playoff regionali vittoria per 2-1 del Brugnato sull'Argentina Arma: doppietta di Gavini e rete di Alasia