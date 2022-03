Calcio, Savona. La società conferma Podestà già per l'anno prossimo: "Fa piacere la stima del presidente, ma restiamo concentrati sul campionato"

E' stato un Savona capace di reagire alle avversità quello visto oggi pomeriggio a Voze contro la Pro Pontedecimo.

Sotto di due reti i biancoblu non si sono persi d'animo, chiudendo al novantesimo 4-3 e riguadagnando due punti alla Sampierdarenese.

Un'ottima notizia per Maurizio Podestà, di fatto già confermato dalla società per la prossima stagione.

"Gli apprezzamenti del presidente e del club fanno piacere, ma in questo momento è fondamentale concentrarci sul campionato,

Faccio i miei complimenti ai ragazzi perchè oggi non era facile ribaltare una partita iniziata tremendamente in salita.

Possiamo però sorridere a metà per le espulsioni di Vittori e Komoni, oltre all'infortunio di Carro. Mateo non è decisamente in buone condizioni, vediamo se riusciremo a recuperarlo per la partita con il Quiliano & Valleggia".