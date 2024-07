Calcio, Albissole. Si sciolgono gli Zueni: "Scelta ponderata, giusto chiudere un capitolo aprendone un altro"

L'arrivo degli Zueni rappresentò sette anni fa una vera e propria novità nel panorama calcistico locale, dando il "la" a tanti sostenitori dei club del comprensorio a organizzare dei gruppi organizzati anche in quelle realtà dove storicamente non erano così radicati.

Oggi però i tifosi ceramisti hanno annunciato il proprio scioglimento, illustrando le motivazioni in un comunicato:

"Dopo 7 anni ci troviamo davanti ad una scelta difficile, ma ponderata: togliere lo striscione Zueni dalla balconata!

Il percorso è stato molto difficile perché abbiamo dovuto iniziare tutto da zero, dato che in precedenza non c'era mai stato nulla!

Dalla storica serie C al fallimento, passando per le 18 diffide in un anno e mezzo.

Anno dopo anno abbiamo visto il gruppo crescere, ma soprattutto la nascita di un reale seguito verso i colori biancoazzurri.

Purtroppo negli anni sono venuti a meno interpreti fondamentali, portando quindi ad un cambiamento inevitabile.

E' giusto chiudere un capitolo, aprendone un altro, per il bene della nostra Albissole 1909.

Consapevoli di aver posto le radici per andare avanti nel tempo, con tanti chilometri sulle spalle e ancora diffide in corso, questo è l'ultimo comunicato ZUENI 2017!"