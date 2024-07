Calciomercato, Spotornese. Novità in campo e per lo staff durante la settimana: firmano Visentini, Boemi e Casalinuovo

Si sta concludendo per la Spotornese una settimana pimpante sul fronte del mercato.

Tre gli innesti per mister Ferraro, a partire dal difensore centrale classe 1996 Andrea Visentini, ex di Cerea e Oppeano, due formazioni che militano nel campionato di Promozione Veneto.

Più vicini alle nostre coordinate Francesco Boemi, terzino scuola Legino nell'anno passato al Plodio e il centrocampista Raffaele Casalinuovo, proveniente dalla Priamar.

A completare lo staff tecnico sarà presente Alice Rosso, lo scorso anno alla Vadese, laureata in scienze motorie sport e salute presso l’Università di Genova, studentessa magistrale di scienze della nutrizione umana presso l’Università San Raffaele di Roma, specializzata in riatletizzazione e recupero infortuni presso lo studio del Dott. Antonino Montalto.