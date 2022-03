Ginnastica: Sant'Eusebio incorona le campionesse regionali Gold Allieve del 2022

A Sant' Eusebio domenica 27 marzo si è svolta la terza e conclusiva prova del Campionato Regionale Individuale Gold Allieve che ha decretato le Campionesse Regionali del 2022.

Queste le classifiche di giornata.

ALLIEVE 1: 1a Sofia Tandazo Vasconez davanti ad Alice Guido entrambe dell'Auxilium, terzo posto per Gioia Lanero dell' Andrea Doria. A seguire Camilla Mereu Ogawa, Linda Cerruti Auxilium, Francesca Ares S. Michele, Chloe Scaramozzino Pro Chiavari e Ileana Eviani U.S.S.P. Si laurea Campionessa Regionale Sofia Tandazo Vasconez.

Prime quattro posizioni tutte targate Pro Chiavari nella categoria ALLIEVE 2 con la vittoria di Rebecca Torricini davanti alle compagne di società Diletta Poltronieri, Sabina Buzzati e Vanessa Tronchi Marchetti. Quinta posizione per Isabel Belinzona Rubattino, sesta Anna Parodi U.S.S.P. settimo e ottavo posto per Elena Scaffaro e Alice Bellu dell' Accademia Serra Riccò e 9a Greta Bonadio U.S.S.P. Primo posto in Campionato e titolo Regionale per Sabina Buzzati.

Nelle ALLIEVE 3 ennesima vittoria e Titolo Regionale per Emma Fadda dell' Auxilium davanti a Emily Botto, Elisa Pizzorno e Angelica Tuninetti della Pro Chiavari.



Infine nella categoria ALLIEVE 4 primo posto e titolo Regionale 2022 per Milena Laviano Auxilium. Seconda piazza per Alessia Marena Pro Chiavari e terzo gradino del podio per Sofia Pedevilla dell' Andrea Doria. A seguire Emma Stafasani Auxilium, Giulia Ventura Andrea Doria, Aurora Frittitta, Sofia Scaramozzino e Federica Rei tutte Pro Chiavari.

Nel pomeriggio prima prova individuale Silver LD LE.

Ecco le vincitrici nelle varie categorie.

Junior 1: 1a Elena Boccardo U.S.S.P.

Junior 2: 1a Aurora Pagano S. Michele

Junior 3: 1a Alice Lanero Andrea Doria

Senior 1: 1a Giulia Lanata Rubattino

LE3. Junior 3: 1a Sveva Anelli Rubattino

Senior 1: 1a Marta Gamma S. Michele

Allieve 3: 1a Ariel Spitaleri Andrea Doria

Allieve 4: 1a Giulia Valenza Andrea Doria

Junior 1: 1a Emma Corradini Pro Italia

Junior 2 : 1a Chiara Ghidini S. Michele

Junior 3 : 1a Teresa Luccoli Ogawa

Senior 1 : 1a Elisa Moscatelli Ogawa

Senior 2 : 1a Elena Ghidini S. Michele

LD3. Allieve 4 : 1a Matilde Pescador Riviera dei Fiori

Junior 2 : 1a Rebecca Amoretti Riviera dei Fiori