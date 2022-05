CALCIO. TRIONFO PRIAMAR AL 116', SPOTORNESE PIEGATA 1-0: I ROSSOBLU PRENOTANO UN POSTO IN PRIMA CATEGORIA

SPOTORNESE - PRIAMAR 0-1 (116' Vallone)

E' FINITA! I PLAYOFF SONO DELLA PRIAMAR, VALLONE AL 116' PIEGA LA SPOTORNESE

119' Quaranta anticipa Colombino in uscita bassa, Spotornese ora a caccia del pari dopo la rete subita qualche istante fa

116' IL VANTAGGIO DELLA PRIAMAR! CLAMOROSO! In mischia trova la deviazione vincente Vallone! 0-1 rossoblu, con questo risultato la squadra di Bresci porterebbe a casa la vittoria dei playoff



115' cinque al termine, Priamar dalla bandierina dopo un affannoso disimpegno di Nocerino

114' Filippi in uscita anticipa Bianco, ultimi disperati assalti della formazione di Bresci

112' a terra Pellizzari, gioco nuovamente interrotto

111' Colombino ruba il tempo a Cyrbja e conclude di sinistro da posizione defilata, Quaranta accompagna sul fondo con lo sguardo.

109' Spotornese vittoriosa anche con lo 0-0 al 120', Priamar costretta a segnare per prenotare un posto in Prima Categoria

108' ad ogni contrasto scattano in campo le panchine per richiamare l'attenzione del direttore di gara, finale tesissimo

107' Bardhi su punizione, troppo telefonata per Filippi che si distende sulla destra e blocca a terra

106' ultimo quarto d'ora di gara: Priamar a caccia del gol che le garantirebbe la vittoria dei playoff, Spotornese che cercherà di difendere lo 0-0 provando a colpire di rimessa

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' grande ripiegamento difensivo di Ottonello che sbarra la strada a Ferrigno pronto a calciare in diagonale. Si chiude su quest'azione il primo tempo supplementare

102' espulso Vanara dalla panchina, epilogo incredibile al "Ruffinengo"

101' si scaldano gli animi, proteste veementi della panchina spotornese per un fuorigioco fischiato da Accame. SCATTA LA RISSA

100' sassata di Ferrigno, sfera clamorosamente sul fondo dopo una deviazione decisiva della difesa di casa

99' fioccano i palloni svirgolati in questa fase, tensione, stanchezza e paura la fanno da padrone

98' bella apertura sulla destra a cercare proprio Alaza, pallone completamente ciccato e l'occasione sfuma

96' nella Priamar Alaza rileva Bianchi

95' Spotornese pericolosa in avanti con un Cossu particolarmente ispirato, manca però qualità al momento del tiro scagliato da Chessa, che spedisce in rimessa laterale

94' Bianchi scatta in posizione di fuorigioco, a nulla serve il gol segnato su Filippi in uscita, Accame aveva già fermato tutto

91' si riparte! Ricordiamo ancora che in caso di parità anche al 120' sarà la Spotornese ad aggiudicarsi i playoff grazie al miglior piazzamento nella regular season.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE :

FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI, SEMPRE 0-0 TRA SPOTORNESE E PRIAMAR, SI ANDRA AI SUPPLEMENTARI

90'+4' Andriello in mischia riesce a concludere col sinistro, sfera smorzata e controllata da Filippi

90'+2' Chessa rileva Dorigo

90'+1' Quaranta respinge con i pugni il cross di Ferro, siamo già nel recupero, supplementari sempre più vicini

90' preziosissima punizione guadagnata da Colombino, che subisce fallo dopo aver tentato di saltare un paio di avversari nello stretto

86' Colombino sguscia via sulla sinistra e porta a casa un tiro dalla bandierina, su cui fa poi buona guardia Andriello

84' Esposito calcia malamente, sfera che si impenna senza creare alcun pericolo alla porta avversaria

83' Filippi padrone dell'area piccola, ma insistono i rossoblu, che guadagnano un'interessantissima punizione dal limit. Tensione alle stelle, finale al cardiopalma

82' la Priamar non ci sta e si getta ancora in avanti con Vallone, che conquista l'ennesimo angolo a favore dei suoi

80' CHE OCCASIONE PER LA SPOTORNESE: Colombino recupera un pallone d'oro sulla trequarti e manda Cossu a tu per tu con Quaranta, miracoloso a respingere di piede la "puntata" del numero venti biancazzurro, che ha perso leggermente l'equilibrio proprio al momento del tiro

79' campanili da una parte all'altra, il gioco palla a terra latita ancor di più in questo finale

77' la Spotornese sembra più stanca rispetto alla Priamar, non affonda la squadra di Calcagno, che bada a contenere le iniziative rossoblu

75' tocca anche a Colombino, esce Puppo

74' Esposito si libera al tiro da posizione defilata con il piede destro, facile e centrale per il numero uno biancazzurro

73' Cyrbja rileva un acciaccato Saturni

70' Filippi sicuro in uscita, respira la squadra di Calcagno

69' adesso spinge la Priamar, costretta a vincere per portare a casa i playoff, Dorigo spende un altro fallo e Andriello è pronto nuovamente a recapitare la sfera nel cuore dei sedici metri. Bianco rileva Cuka nel frattempo

66' ennesimo piazzato di Esposito, ma non c'è precisione nel suo traversone. Entra intanto Andriello al posto di Scarrone

64' Crovella colpito da dietro da Vallone, Accame estrae il giallo

62' Puppo cerca di servire in profondità proprio il neo entrato Cossu, capisce tutto Bisio che intercetta la sfera.

60' Cossu per Carminati e Lione per Piccardo, prime mosse ordinate da mister Calcagno

59' Carminati dal fondo riesce a crossare, traversa superiore battezzata da Quaranta che era sulla traiettoria

57' ancora Priamar pericolosa su palla inattiva, la dfesa biancazzurra lascia sfilare dalla parte opposta

56' continua intanto ad affluire gente al "Ruffinengo", superati di gran lunga i 500 spettatori

55' Nocerino in netto ritardo su Vallone, solo giallo per il difensore della Spotornese che ha rischiato molto

52' Cuka in velocità brucia sullo scatto il diretto avversario, collo pieno e Filippi blocca in due tempi

50' ancora Esposito su palla inattiva, traiettoria troppo lunga che si perde direttamente sul fondo.

49' partita sempre più ruvida, non si contano più i falli fischiati da Accame di Albenga

47' pericolosa la Priamar con il corner del solito Esposito, Filippi smanaccia sul fondo.

46' fuochi d'artificio al "Ruffinengo", Drunkerz letteralmente scatenati nel tentativo di spingere i giocatori di Calcagno

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco, non si sblocca la finale playoff del girone B di Seconda Categoria, è sempre 0-0 tra Spotornese e Priamar. Tra poco il racconto della ripresa

45' chiude in avanti la Primar, Esposito dalla bandierina, Filippi rischia qualcosa in uscita ma rimedia poi Russo che spazza in fallo laterale

40' affondo di Russo sulla destra, conclusione mancina bloccata da un attento Quaranta

39' Calcagno e Bresci particolarmente attivi davanti alle rispettive aree tecniche, sfida tiratissima che si gioca anche sui dettagli

37' Priamar ancora in avanti, i rossoblu battono una sorta di corner corto vicino alla bandierina, ma Dalpiaz di testa non inquadra lo specchio

35' leggera supremazia della squadra di Bresci in questa fase, Spotornese meno lucida in fase offensiva

34' gran giocata di Bianchi in mezzo a tre avversari, traversone in mezzo che raggiunge Cuka, destro di prima intenzione respinto dalla schiena di Russo.

33' Vallone non va distante dall'incrocio dei pali, brivido lungo la schiena dei "Drunkerz"

32' Ferrigno conquista punizione dai ventidue metri, chance per la Priamar su palla inattiva

30' Piccardo cerca la testa di Puppo, ci mette una pezza Dalpiaz che libera i sedici metri

28' Bardhi fa correre Cuka sulla sinistra, gran giocata nello stretto del numero nove savonese e cross in mezzo leggermente lungo che non viene arpionato dai compagni di squadra

25' seconda rete annullata alla Spotornese per fuorigioco, Carminati va a segno ma il direttore di gara ferma tutto. Decisione corretta, nessuna protesta da parte dei biancazzurri

24' primo quarto di gara trascorso senza particolari spunti, match equilibrato e molto fisico come previsto alla vigilia, solo un episodio o la giocata di un singolo sembra poter sbloccare il risultato

21' tentativo forzato di Ferro dalla lunga distanza, pallone fuori misura

19' corner di Esposito e incornata di Ferrigno sul secondo palo, ne viene fuori una palombella troppo morbida per impensierire Filippi, sfera sopra la traversa

16' tante interruzioni e gioco spezzettato, posta in palio altissima e nessuna delle due squadre vuole concedere niente all'avversario

14' Priamar dalla bandierina con Ferrigno, traiettoria troppo lunga che Cuka non riesce a controllare

13' non fa complimenti Ottonello, fermato in maniera irregolare Cuka all'altezza della trequarti, partita subito maschia in queste prime battute

11' Quaranta prodigioso sulla conclusione di Pellizzari, palla in corner

10' primo giallo della gara all'indirizzo di Bisio, fallo da dietro ai danni di Puppo, piazzato dal limite per la Spotornese

8' Puppo in gol sulla punizione da destra battuta da Ferro, Accame ferma tutto per un'irregolarità ravvisata al limite dell'area piccola

6' ricordiamo che, in caso di parità, si andrebbe ai supplementari. Niente calci di rigore in caso di segno X anche al 120', con la Spotornese vincitrice dei playoff in quanto meglio posizionata al termine della regular season

4' punizione dalla trequarti a favore della Priamar, pallone in area ma viene ravvisato un fallo in attacco e l'occasione sfuma

1' si parte! Completamente gremita la tribuna del "Ruffinengo", clima da categorie superiori

Un minuto di silenzio prima del via per ricordare Carlo Cipollina, scomparso in settimana

PRIMO TEMPO

Formazioni

SPOTORNESE: Filippi, Russo, Crovella, Ottonello, Nocerino, Ferro, Piccardo, Dorigo, Puppo, Pellizzari, Carminati

A disposizione : Marangon, Basso, Bovero, Manfrini, Chessa, Lione, Colombino, Vanara, Cossu

Allenatore : L. Calcagno

PRIAMAR: Quaranta, Saturni, Bardhi, Scarrone, Dalpiaz, Bisio, Vallone, Bianchi, Cuka, Esposito, Ferrigno

A disposizione : Barbara, Cyrbja, Andriello, Lavagna, Quaglia, Marouf, Bianco, Colombi, Fiore

Allenatore : A. Bresci

Dirige Accame di Albenga