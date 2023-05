Calcio, Eccellenza. Derby del gol al Riva, Albenga - Imperia termina 3-3

ALBENGA - IMPERIA 3-3 (24' Anselmo, 32' Scarrone, 43' Gargiulo - 41' Sancinito rig., 55' Jebbar, 57' Gargiulo aut.)

49' FINISCE QUA! TERMINA 3-3 IL DERBY TRA ALBENGA E IMPERIA

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Morchio - Saviozzi chiude i cambi Solari

34' Solari cambia Giglio con Luques

32' volata di Di Salvatore, Cella alza sopra la traversa la conclusione dell'ex giocatore del Fossano

27' Barisone ha la palla del 4-3! Cella chiude lo specchio in qualche modo

25' Jebbar serve l'accorrente Giglio, destro contenuto in bello stile da Scalvini

23' tentativo di rovesciata di De Sousa, palla però debole

22' problemi per Scarrone, entra Mariani

16' Scalvini blocca il colpo di testa di Bourkaa, ingauni in difficoltà in questo avvio

15' Buttu lancia in campo anche Barisone per Grandoni

14' annullato il quarto gol dell'Imperia, Saviozzi in offside sul tocco di Giglio

12' AUTORETE DI GARGIULO! INCREDIBILE AL RIVA! 3-3!

10' L'IMPERIA LA RIAPRE! SQUADRE CHE HAN PERSO STRUTTURA IN QUESTO AVVIO, FIOCCANO LE OCCASIONI E JEBBAR E' LESTO A BATTERE SCALVINI FACENDOSI TROVARE PRONTO SUL SECONDO PALO!

9' Jebbar non trova lo specchio da posizione defilata. Esce un ottimo Costantino, al suo posto Garibbo

8' Albenga vicina al quarto gol. Bell'azione da sinistra a destra con Di Salvatore a trovare Gibilaro, assist per Grandoni che si divora il poker

7' Saviozzi a un palmo dalla rete, mancino chiuso che lascia impietrito Scalvini

4' Buttu regala ossigeno ai suoi con gli ingressi di Di Salvatore e Mariani, escono Trofo e Thomas Graziani

2' Jebbar prova il tiro a giro, sfera di poco a lato alla sinistra di Scalvini

1' inizia la ripresa, Solari cambia Ardissone con Bourkaa

SECONDO TEMPO

46' finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' saranno due i minuti di recupero

44' totalmenta da rivedere l'atteggiamento difensivo dell'Imperia. Ad ogni piazzato l'Albenga crea un'occasione pulita

43' GARGIULO! TORNA AVANTI DI DUE RETI L'ALBENGA. PUNIZIONE A GIRO PERFETTA DI COSTANTINI, AL CAPITANO BIANCONERO BASTA SPIZZARLA PER TROVARE LA RETE!

41' RIGORE PER L'IMPERIA! SANCINITO SPIAZZA SCALVINI. Ammonito Gargiulo nell'occasione dopo il fallo su Giglio

39' ci sono più spazi e prova ad approfittarne ancora Jebbar. Scalvini blocca in allungo vicino al palo destro

38' giallo per Trofo

36' passa Jebbar a sinistra, ci mette il piedone Scalvini

33' cambia Solari, posizioni invertite tra Jebbar e Giglio. Tatticamente parrebbe un 4-2-3-1 con Saviozzi supportato alle spalle da Jebbar, Giglio e Ardissone

31' SCARRONE! IL RADDOPPIO DELL'ALBENGA. IL CALCIO D'ANGOLO DI COSTANTINI TROVA LA DEVIAZIONE VINCENTE DEL CENTRALE BIANCONERO!

30' c'è un po' di pepe sul match. Bella combinazione al limite che porta Grandoni al sinistro dal limite, sfera alta di poco

29' Jebbar converge da sinistra e tira di destro, Scalvini blocca dopo una deviazione

28' stavolta calcia Sancinito la punizione dal limite nerazzurra, risultato similare alla battuta di Saviozzi

24' ALBENGA IN VANTAGGIO! ANSELMO! L'ESTERNO MANCINO E' TOTALMENTE LIBERO A POCHI PASSI DA CELLA, BOTTA INCROCIATA E NULLA DA FARE PER IL PORTIERE OSPITE!

22' veramente poco da raccontare in questa prima metà di primo tempo. Anche il primo caldo inizia a farsi sentire

20' punizione Imperia, calcia di sinistro Saviozzi a girare, palla alta di un metro

8' 3-5-2 per gli ingauni con Thomas Graziani e Sogno davanti, in mediana il rientro di Costantini. Dal campo per l'Imperia appare quasi un 4-4-2 atipico, con Jebbar e Saviozzi punte e Giglio e Ardissone esterni di centrocampo (Tadei e Fatnassi i due mediani)

5' fasi di studio in arrivo, per ora poco da segnalare sul frotne occasioni, solo un calcio d'angolo a favore dell'Albenga

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Scalvini, Gibilaro, De Benedetti, Trofo, Scarrone, Gargiulo, T. Graziani, Grandoni, Sogno, Costantini, Anselmo.

A disposizione: Torrielli, D'aRcangelo, Garibbo, Favata, Barisone, Di Salvatore, Beluffi, Mariani, De Sousa.

Allenatore: Buttu

IMPERIA: Cella, Gandolfo, Ravoncoli, Sancinito, Ardissone, Taddei, Campelli, Giglio, Jebbar, Fatnassi, Saviozzi.

A disposisione: Bova, Bourkaa, Panaino, Lanteri, Morchio, Plando, Moro, Trucchi, Liques.

Allenatore: Solari

Arbitro: Galletti di Genova

Assistenti: Romero - Torrero