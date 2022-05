Calcio, Vado. Franco Tarabotto aspetta l'ultimo punto: "Poi potremmo programmare. Bello vedere Aldo Spinelli così coinvolto" (VIDEO)

L'obiettivo salvezza è ormai alla portata di mano.

Basterà infatti un punto tra la trasferta in casa dell'RG Ticino e il match interno con il Sestri Levante, per permettere al Vado di disputare anche la prossima stagione in Serie D.

Un traguardo atteso dal presidente Franco Tarabotto e da tutto il sodalizio rossoblu anche per iniziare a pianificare la prossima stagione, in tandem con Aldo Spinelli, pronto a confermare la sponsorizzazione per il campionato 2022/2023.

Proprio per "U Sciu Aldo", il massimo dirigente vadese ha speso parole importanti, complice il coinvolgimento sulle tribune del Chittolina;