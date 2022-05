Calcio. I gemelli Graziani sempre più azzurri. Entrambi titolari contro la Grecia, per Thomas anche un gol

Riscattato con un netto successo l’esordio, amaro, nella 15ª edizione del torneo Roma Caput Mundi per la Rappresentativa nazionale Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti. I ragazzi di mister Giuliano Giannichedda superano per 3-0 la Grecia al termine di una gara giocata magistralmente, con il numero uno azzurro Semprini, a fare da spettatore non pagante. Il risultato, frutto di una rete di Murtas nel primo tempo e della coppia Parlanti- Thomas Graziani nel secondo, poteva esser ancor più rotondo se l’arbitro Francesco Ponte della sezione di Albano Laziale non avesse annullato due reti per dei fuorigioco millimetrici.

Un’ottima prova quindi per una positiva risposta alla prima uscita contro il Kosovo.

La squadra di mister Giannichedda parte immediatamente con il piede giusto, mostrando un atteggiamento concentrato e deciso. Passano infatti solo 3’ e gli azzurri Under 18 della LND trovano il vantaggio con Alessandro Murtas.

Da una punizione battuta da Graziani nella propria metà campo, parte l’azione del vantaggio con Ievolella che punta l’area greca, vince il duello con il numero uno avversario Sigkoudis e serve il numero 15 che insacca a porta vuota. Il tema del match non cambia nei minuti successivi. La formazione LND continua ad esercitare un importante predominio territoriale lasciando pochissimo spazio ai giocatori di mister Tselempis. Sulla spinta azzurra, al 23’, Turano anticipa tutti in mischia e realizza quello che sarebbe stato il meritato raddoppio ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Uno scatenato Ievolella sfiora alla mezz’ora con una conclusione che sbatte letteralmente sul portiere della Grecia. Gli ospiti faticano e si fanno vivi con un calcio di punizione concesso per atterramento di Turano ai danni di Chatzialexiadis solo nei minuti finali del primo tempo. Sulla palla, dal vertice sinistro, Topalidis scodella nell’affollata area italiana ma la difesa respinge senza affanno. La prima frazione si chiude con la Rappresentativa LND all’attacco ed il rammarico di non aver incrementato il vantaggio.

Nel secondo tempo pronti-via, e subito angolo a favore di Lorenzini e compagni a creare grattacapi in area ellenica con la rovesciata di Turano, murata da Miskos. Il pressing azzurro sale di minuto in minuto e diventa un “assedio”. Ievolella trova il raddoppio intorno al 10’ ma il gol viene ancora una volta annullato per fuorigioco. Thomas Graziani centra il palo due minuti più tardi. Si gioca in una sola metà campo ma il 2-0 non vuole arrivare. Altra occasione sui piedi di Murtas al 15’ ma la conclusione, su sponda di Ievolella, finisce al lato. Finalmente, sugli sviluppi di una rimessa laterale, a metà secondo tempo, il risultato si sblocca nuovamente. Lorenzini riceve da Gabriel Graziani e serve magistralmente un Parlanti in volata verso l’area. Il numero 18 aggancia, controlla e firma il sospirato 2-0.

L’Under 18 della LND non è sazia e cala il tris 6’ più tardi con Thomas Graziani che ammaestra un traversone di Lorenzini e gela Sigkoudis con un perfetto diagonale. I minuti restanti serviranno solamente a certificare la supremazia dei ragazzi di Giannichedda che, fino al triplice fischio, resteranno in zona di attacco.

GRECIA - UNDER 18 LND 0-3

Reti: 3’ pt Murtas (LND); 19’ st Parlanti (LND), 26’ st T. Graziani (LND)

Grecia: Sigkoudis, Topalidis, Gourgounis, Eirinakis, Chatzopoulos, Vakirtzis (26’ st Charalampidis), Miskos (26’ st Aritzoglou), Kafetzis (13’ pt Atalasidis), Tsiakiris (20’ pt Kelesis), Chatzialexiadis (C), Kalaitzidis (4’ st Kapousouzis). A disp: Aloupis. Allenatore: Tselempis

Under 18 LND: Semprini (Trastevere), Lucentini (Cannara) dal 31’ st Dejaco (Stegen Stegona), Lorenzini (Sporting Trestina) (C), Turano (Ambrosiana), Gusso (Opitergina), Ievolella (Polimnia) dal 24’ del st Misuraca (Sammaurese), Barbera (Poggibonsi) dal 31’ st Piazza (Dolomiti Bellunesi), Murtas (Sona), Parlanti (Sestri Levante), Graziani T. (Albenga) dal 33’ st Ghiani (Monastir Kosmoto), Graziani G. (Albenga) dal 33’ st Mazzi (Villafranca Veronese). A disp: Cellamare (Montespaccato), Borghesan (Montebelluna), Saccon (Spal Cordovado), Fall (Sestese). Allenatore. Giannichedda

Arbitri: Francesco Ponte (Albano Laziale). Assistenti: Manuel Nardini (Ostia Lido), Edward Pasciuko (Albano Laziale)

Note: recupero 1’pt e 3’st, ammoniti Chatzialexiadis (G) al 5’ st,

UNDER 18 LND – KOSOVO 1-2

LND ABRUZZO – GRECIA 1-0

GRECIA – UNDER 18 LND 0-3

KOSOVO – LND ABRUZZO 5-4 dcr



Classifica: Kosovo 5, Abruzzo e Under 18 LND punti 3, Grecia punti 0

1ª Giornata – Lunedì 16 maggio 2022

UNDER 18 LND–KOSOVO 1-2

Campo “Lino De Santis” – Arce (FR)

(Via Tramonti, snc)



2ª Giornata – martedì 17 maggio 2022 – ore 15:00

GRECIA-UNDER 18 LND 0-3

Campo “Andrea Caslini” – Colleferro (RM)

(Via Berni, snc)



3ª Giornata – Giovedì 19 maggio 2022 – ore 10:30

UNDER 18 LND–ABRUZZO LND

Campo “Lino De Santis” – Arce (FR)

(Via Tramonti, snc)