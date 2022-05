La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma da stasera è arrivata l'ufficialità: Matteo Solari non allenerà il Vado nella stagione 2022/2023.

Al tecnico valbormidese non sono bastati i 48 punti collezionati in campionati per rimanere saldo alla guida dei rossoblu.

Nelle ultime ore il nome di Marco Didu, non confermato dal Chieri, è in pole position per la panchina vadese.