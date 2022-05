Giudice Sportivo, Promozioni: i provvedimenti nei playoff e nei playout

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 22/ 5/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 9/ 6/2022

BACIGALUPI PIER LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 6/2022

ACCARDI ANTONINO (SERRA RICCO 1971)

A fine gara, si avvicinava al ddg con fare minaccioso e gli rivolgeva un'espressione gravemente irriguardosa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OTTOLINI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

A fine gara, applaudiva ironicamente il ddg per il proprio operato

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BANCALARI CRISTIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FEDRI SACHA (PRAESE 1945)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

BATTAGLIA BUSACCA E (SAMMARGHERITESE 1903)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

ILARDO GIACOMO (SERRA RICCO 1971)

STRADI SIMONE (SERRA RICCO 1971)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 22/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NARI LUCA (COLLI ORTONOVO)

BARATTA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

BARATTA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

PANNONE ANTONIO (COLLI ORTONOVO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

CROVETTO LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)

DE LUCA CLAUDIO (VELOCE 1910)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

SOFIA GIACOMO (VELOCE 1910)

SOTO PESCE GINO JUAN (VELOCE 1910)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

CARTA SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)