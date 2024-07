L'annuncio rossoblu:

L’Asd S.F. Loano comunica con immensa emozione che per la stagione sportiva 2024/25 il nuovo Responsabile del Settore Giovanile sarà Gianni Damonte.

Figura ormai esperta e solida per la nostra società.

Tutti noi lo ringraziamo per la disponibilità e per la grande passione dimostrata in tutti questi anni!! Un punto di riferimento fondamentale.

La società gli augura un buon lavoro.