E' tutto pronto per la IV edizione del Concorso d’Eleganza Marina di Varazze Classic Cars

Il 4 e 5 giugno 2022 si terrà il Concorso d’Eleganza Auto d’Epoca Marina di Varazze Classic Cars, a calendario A.S.I., giunto alla quarta edizione. La formula, aperta a vetture ante ’80, torna ad avvicinarsi a quella originale con più attività in banchina e… in mare. Marina di Varazze in collaborazione con il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Albenga (SV), gli organizzatori della manifestazione, aspettano tutti gli appassionati di auto d’altri tempi, per trascorrere insieme una giornata tra mare e motori. Ultimi giorni per potersi iscrivere.

In Marina di Varazze tornano da protagoniste le auto d’epoca nel primo grande evento della nuova stagione. La manifestazione giunta alla IV edizione è iscritta tra gli eventi nazionali del Calendario ASI (Automotoclub Storico Italiano) e si svolgerà il 4 e 5 giugno 2022.

Per gli appassionati di auto d’altri tempi si avvicina la stagione ideale per “sfrecciare” sugli esemplari del passato e riaccendere i motori per partecipare a raduni e sfilate. Il primo weekend di giugno si svolgerà la quarta edizione ufficiale di Marina di Varazze Classic Cars, organizzata dal Marina di Varazze in collaborazione con il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Albenga (SV).

Nel corso delle tre edizioni la formula di questo evento si è dimostrata vincente in particolare per il piacevole e raro connubio con il mondo dello yachting. Se il concorso ha raggiunto l'importantissimo livello di oggi, grande merito va riconosciuto all'Ingegnar Fioravanti, storico designer di Ferrari e Pininfarina, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per il supporto dato in questi anni.

Da quest'anno il concorso di svolge nell'ambito degli eventi inseriti a calendario dall'Automotoclub Storico Italiano, pertanto la giuria sarà composta da un gruppo di tre giurati assegnato direttamente da ASI e certificati per questa tipologia di evento. All'ASI va il nostro ringraziamento per averci inserito nel prestigioso circuito dei concorsi di Eleganza.

Lo stile agile e informale caratterizza il concorso, che rimane invariato rispetto alle passate edizioni e questo è possibile grazie a un impegno organizzativo tutt’altro che contenuto, indispensabile perché la manifestazione possa svolgersi in piena sicurezza e nel completo rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19. Non mancano, di anno in anno, le costanti messe a punto, che raccolgono puntuali apprezzamenti da parte dei partecipanti.

Per quanto riguarda le passate edizioni, Marina di Varazze Classic Cars è stata, infatti, premiata nel 2019 dall’ASI in occasione di Auto Classica, con un encomio speciale che l’ha collocata tra le migliori manifestazioni raduniste dell’anno.

Per gli organizzatori l’obiettivo è sempre mirato a far conoscere e avvicinare alla manifestazione, e al patrimonio storico delle auto d’epoca, un numero sempre più elevato di appassionati. Questa edizione amplia le categorie di iscrizioni con l’inserimento della sezione di vetture considerate “Youngtimer” per consentire un maggior coinvolgimento anche tra i giovani.





Il programma

L’arrivo in Marina di Varazze è previsto nel primo pomeriggio di sabato 4 giugno con inizio delle attività di valutazione da parte della giuria. Per i partecipanti al concorso è prevista nel tardo pomeriggio una suggestiva escursione in barca.

Il momento clou del concorso è domenica 5, che inizia con la presentazione delle vetture in passerella in banchina e la partenza delle auto in sfilata attraverso la Città di Varazze fino a raggiungere la confinante Cogoleto percorrendo lo splendido Lungomare Europa, solitamente chiuso al traffico e aperto per l’occasione.

Durante il pranzo si svolgerà la premiazione garantendo così un comodo rientro ai partecipanti nel rispetto degli orari consentiti.

Per quanto riguarda le categorie di premiazione, oltre alla “Best in Show”, verranno assegnati premi per le migliori auto appartenenti ai seguenti periodi: Anteguerra, Anni ’50, Anni ’60, Anni ’70 e Youngtimer. Il ‘Premio Speciale del Pubblico, infine, sarà consegnato la domenica, ma la votazione si svolgerà il sabato pomeriggio e riguarderà, quindi solo le auto arrivate nella giornata di sabato. È inoltre previsto un premio speciale ‘per la coppia più giovane’.

Info e iscrizioni fino al 31 maggio 2022: www.marinadivarazze.it/classic-cars/

Edizione 2021: Auto premiate





Best in Show: Lancia Aurelia B24S Convertibile, 1958

1° classificata Anteguerra: Graham Page, 1929

1° classificata Anni ’50: Jaguar XK140 FHC SE, 1956

1° classificata Anni ’60: Mercedes-Benz S 250 coupé, 1966

1° classificata Anni ’70: Jaguar E-Type, 1970

Premio del pubblico: Buick Roadster, 1931