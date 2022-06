Albisola Superiore, il Vela Day del 3-4-5 giugno segna l’inizio dei corsi estivi presso la Lega Navale

Come da tradizione il Vela Day è l’appuntamento annuale con gli sport del mare che sancisce l’avvio delle attività estive della Lega Navale di Albisola Superiore.

A partire da oggi, 3 di giugno, sarà possibile iniziare a registrarsi per prenotare una lezione di prova che potrà essere svolta nei giorni 4 e 5 giugno, chiedere informazioni relative ai corsi di vela, windsurf e sup e visitare il circolo.

Sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00, sotto la guida di istruttori qualificati, sarà possibile fare la vostra prima uscita in mare approfittando della lezione prenotata.

Dal 6 giugno al 4 settembre, presentandovi presso la Lega Navale di Albisola, potrete scegliere il corso migliore per le vostre esigenze.

Tutti i corsi sono rivolti sia a persone adulte che a bambini, potranno svolgersi individualmente o collettivamente, costituendo un’ottima occasione per condividere nuove esperienze ed emozioni.

Oltre ai corsi estivi la nostra sezione opera per diffondere tramite iniziative promozionali, culturali, sportive e ambientalistiche la cultura e l’amore per il mare nel rispetto degli obiettivi previsti nello statuto della Lega Navale Italiana.

Questa attività formativa è rivolta in modo particolare ai giovani e per poterla svolgere al meglio la nostra sezione partecipa anche al progetto Vela scuola, organizzato dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con il MIUR.

“Il Vela Day e il progetto Vela scuola sono attività organizzate con la Federazione Italiana Vela che, unite all’attività statutaria della Lega Navale Italiana, ci permettono tramite i nostri corsi di diffondere l’amore per il mare e lo sport a tutti.

Oltre alla promozione delle attività sportive il nostro circolo continua la collaborazione con gli istituti scolastici e ancora in questi giorni i nostri istruttori hanno portato in mare gli studenti di una scuola elementare per poter far provare loro la gioia di una uscita in mare a vela e avere la possibilità di poter ammirare la costa Albisolese da una prospettiva diversa.

Sempre nell’ambito della formazione ambientale e lavorando sulla spiaggia fianco a fianco con un biologo, i ragazzi di una scuola media avranno modo di poter osservare le conseguenze degli inquinamenti dovuti alle microplastiche in mare.”

Così spiega il Presidente del Legale Navale di Albisola Superiore, Massimo Marengo.