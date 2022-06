Calcio, Vado. La prima conferenza di Didu. Si riparte da De Bode, Capra e Lo Bosco: "Alla nostra base lavoro e organizzazione" (VIDEO)

Era davvero complicato attendersi dichiarazioni roboanti alla conferenza stampa di presentazione di Marco Didu, nuovo tecnico del Vado.

I buoni auspici, come di rito, non sono mancati, ma per l'ennesima volta il tecnico ha posto l'attenzione su due prerequisiti che saranno alla base del campionato dei rossoblu: il lavoro e l'organizzazione.

Sul fronte squadra i tre big al momento già confermati sono Alessio De Bode, Edoardo Capra e Loreto Lo Bosco, mentre l'unico nome nuovo ufficializzato è stato quello del preparatore atletico che accompagnerà Didu: Nicolò Cardani.

L'unico slancio effettivo è arrivato dal presidente Franco Tarabotto, convinto delle possibilità di un piazzamento finale da zona playoff: