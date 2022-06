Calcio, Varazze: la leva 2012 è partita verso la Francia per partecipare all’Alagoz Rhodia Cup 2022

Ieri mattina i giovani calciatori del Varazze Don Bosco 1912 sono partiti, direzione Roussillon, per partecipare alla Alagoz Rhodia Cup 2022, un torneo internazionale di calcio giovanile organizzato dalla città francese gemellata con la città di Varazze.

I ragazzi, classe 2012, sono ospitati per la seconda volta al torneo segno dell'amicizia profonda che lega le nostre Città e, soprattutto, a dimostrazione di come i gemellaggi aprano possibilità di scambio culturale, sociale, sportivo e non solo. Pronti per portare in alto i colori della nostra bandiera!

Se l'OGC Nice, grande vincitore della scorsa edizione, non sarà presente sulla linea di partenza di questa edizione 2022, 40 squadre si presentano al via per questo torneo internazionale.

Tra questi, diversi club stranieri tra cui tre club portoghesi; FC Porto, Benfica Lisbona, Sporting Portogallo. Un club di un continente straniero, il PFA Bangkok (Thailandia) ma anche altri club europei con la presenza di Etoile Carouge (Svizzera).

Saranno presenti anche molti club professionistici francesi, ad esempio Olympique Lyonnais, AS Saint-Etienne, Clermont Foot, AS Nancy Lorraine, Grenoble Foot o il neopromosso in Ligue 2, l'FC Annecy. Questa edizione sarà composta anche da diversi club locali, regionali e nazionali.