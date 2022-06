Kettlebell: la Polisportiva del festeggia il titolo mondiale per Debora De Lima Barbosa, grnade argento per Joshua Viola

Il 3, 4 e 5 giugno 2022 si sono svolti a Maia in Portogallo i Campionati Mondiali di Long Cycle, WKSF Portogallo 2022, organizzati dalla World Kettlebell Sport Federation.

Per la Only Kettlebell, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., hanno partecipato alla gara 2 atleti ottenendo uno splendido risultato per entrambi.

Nella categoria Elite 95 Kg maschile, ovvero con 2 ghirie da 32 Kg ciascuna, ha gareggiato Joshua Viola che porta a casa una splendida medaglia d'Argento e diventa così Vice Campione del Mondo.

Mentre per quanto riguarda la categoria Amatori 65 kg femminile, con 2 ghirie da 16 Kg ciascuna, vince l'Oro e si laurea Campionessa del Mondo, Debora De Lima Barbosa.