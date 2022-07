Calciomercato, Soccer Borghetto. Prestito dall'Albenga ok, arriva Paolo Calcagno

Dopo essersi concentrata sull'allestimento del reparto portieri, la dirigenza del Soccer Borghetto ha ripreso a rinforzare il parco dei giocatori di movimento, concludendo nel corso del week end un'ulteriore operazione.

L'ultimo giocatore ingaggiato per mister Delfino è Paolo Calcagno, duttile centrocampista classe 2003, proveniente dall'Albenga.

Il prestito è stato formalizzato poche ore fa, per la soddisfazione del presidente Ferrara: "Siamo contenti di aver inserito in rosa un ragazzo di buone prospettive, ci sarà una mano importante per il prossimo campionato. Ringraziamo l'Albenga per la collaborazione nella buona riuscita dell'operazione".