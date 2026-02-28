Calcio | Prima Categoria B. L'Olimpic non si ferma, allo Speranza non basta Sciutto per ottenere punti contro la Rossiglionese

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport

Nel Girone B di Prima Categoria l’Olimpic consolida il primato superando 2-1 l’Audace Campomorone in attesa della gara di domani della Campese.

La capolista sblocca al 19’ con Gjoka su assist di Gatto. L’Audace reagisce e pareggia al 35’ con Rebora. Nella ripresa l’Olimpic colpisce tre legni e trova il gol decisivo all’89’ con Rizzo, dopo l’espulsione, tra le polemiche, del portiere ospite Traverso al 76’. Nel match espulsi anche i due tecnici, Berogno e Messina.

Colpo esterno della Pegliese che espugna 1-0 il campo della Rabona VdA con rete di Ruffa al 21’.

Vittoria interna per l’Old Boys Rensen, 2-0 al Voltri 87 (un gol per tempo con Ardiinghi e Boggiano.

Successo casalingo anche per la Rossiglionese che supera 2-1 la Speranza. Bianconeri avanti nella ripresa con Arcidiacono e Cartosio. La riposta rossoverde arriva nel finalem troppo tardi, con la marcatura di Sciutto.

Infine il Valsecca batte 2-0 il Multedo con le reti di Albanese e Grispo.